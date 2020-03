Kromowidjojo ’bikkelt door’ richting 2021

De 29-jarige besloot in 2017 met het oog op de Spelen haar loopbaan tot Tokio te verlengen en wil nu ook zeker nog een jaar door.

„Als de Spelen volgend jaar zijn, ben ik graag van de partij. Daar bikkelen we nog wel een jaar voor door, want de Spelen daar doe ik het voor”, aldus de geboren Groningse, winnares van goud op de 50 en 100 meter vrije slag in 2012 in Londen.

"Daar bikkelen we nog wel een jaar voor door"

De onzekerheid van de afgelopen dagen was voor Kromowidjojo niet fijn. „In mijn ogen was het doorgaan van de Spelen kansloos, omdat de meeste zwemmers nu niet kunnen trainen. Landen als Australië, Canada en Amerika haakten af en toen is het balletje wel al gaan rollen. Dat er nu een beslissing is genomen, geeft toch wel rust en maakt een einde aan de onzekerheid. Het is een gekke periode, want mijn leven staat al zo lang in het teken van topsport, maar dat is nu toch wel ondergeschikt. Er zijn nu andere dingen belangrijker.”

Ferry Weertman Ⓒ DE TELEGRAAF

Ferry Weertman

Samen met haar vriend Ferry Weertman heeft Kromowidjojo de afgelopen weken doorgetraind, maar dat was volgens de 27-jarige Weertman niet altijd makkelijk omdat ze niet het water in konden. „Je was je toch in allerlei bochten aan het wringen om fit te blijven”, aldus de olympisch kampioen op de 10 kilometer in het open water bij Rio 2016.

„Ik ben blij dat de druk nu van de ketel is. Als de Spelen volgend jaar zijn, hebben nu nog ruim een jaar de tijd en kunnen we met de coaches gaan kijken hoe we die tijd het beste gaan invullen. Veiligheid staat boven alles, maar ik hoop dat we weer snel het zwembad in kunnen. Want zonder is toch wel heel moeilijk.”

Lees hieronder meer reacties van de olympiërs, die hun olympische droom nu in 2021 pas kunnen waarmaken.