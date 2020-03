La Liga: Duur puntenverlies Atlético bij hekkensluiter

Joao Felix van Atletico Madrid Ⓒ AFP

BARCELONA - Atlético Madrid heeft de wedstrijd bij hekkensluiter Espanyol niet kunnen winnen. In Barcelona eindigde het duel in La Liga in 1-1. De Madrilenen staan door het gelijkspel vierde op 44 punten, elf minder dan koploper FC Barcelona, dat later zondag speelt bij Real Madrid.