Joan Laporta haalt snoeihard uit naar ex-voorzitter Josep Bartomeu; schuld Barça 1,35 miljard euro

Volgens Laporta werden financiële controles middels verschillende constructies ontweken. Dat is volgens hem de reden dat de club met een schuld kampt, die normaal gesproken nooit zo hoog had mogen en kunnen oplopen. De acht punten in de publiekelijk gemaakte brief van Bartomeu, fikte de huidige president punt voor punt af. „Excuses dat ik jullie met zoveel details en cijfers om de oren sla, maar ik moet ze noemen om te laten zien in wat voor puinhoop we beland zijn.”

„We hebben hiermee enorm veel tijd verspild om de club op de juiste plaats te krijgen”, aldus Laporta. „Deze brief met acht leugens, daar wilde ik op antwoorden. Het vorige bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid en is wanhopig. Deze brief publiekelijk maken, is een erg slechte daad. Alle emoties worden op deze manier door elkaar gegooid. Ik denk dat Bartomeu zich bewust is van zijn fouten. En zichzelf dan aandragen op om oplossingen te vinden? Dat door iemand die de club zo slecht heeft gerund. Ze wilden altijd maar in plannen voor de korte termijn denken. Dat is nu het grote probleem voor de club.”

Leugens

Het Camp Nou had tegen Real Sociedad volgens Laporta niet eens veilig open gekund voor publiek, als er niet voor 1,8 miljoen euro aan renovaties was uitgevoerd. „In 2019 lag er al een rapport, waarin stond dat het niet veilig zou zijn voor de fans”, aldus Laporta. Het Estadi Johan Cruyff dacht het vorige bestuur voor 4 miljoen euro neer te zetten, maar oversteeg de 20 miljoen euro vertelde hij. De beschuldiging dat Laporta afzag van het verhalen van de rechtmatige 16 miljoen euro op Neymar?

„Weer een leugen”, zei Laporta. „Ik wil iedereen er graag aan herinneren dat die zaak heel slecht was voor de club. Bartomeu kwam overeen met justitie dat twee misdaden zouden worden verhaald op Barça. De club is nooit eerder juridisch gestraft. Neymar won de zaak, dus hoe was het mogelijk dat geld op hem te verhalen?”

Verschrikkelijk slecht transferbeleid

Dan de 222 miljoen euro die Barcelona ontving voor Neymar, toen hij in de zomer van 2017 vertrok naar Paris Saint-Germain. „Het salarishuis is niet zo slecht omdat we wilden concurreren met clubs als PSG of Manchester City, maar door verschrikkelijk slecht transferbeleid sindsdien”, zegt Laporta. „Ze spendeerden geld met erg grote snelheid en de salarissen waren waanzinnig. Ik denk niet dat ze dat goed hebben gedaan, ze hadden het model van de club niet moeten veranderen en spelers van de Academy in het team moeten brengen. Dat is het meest logische.”

Ex-voorzitter Josep Maria Bartomeu Ⓒ ANP/HH

Dan de ’salarisreductie’ die Bartomeu voor elkaar kreeg, ter waarde van 68 miljoen euro. „Maar dat was geen reductie, zij krijgen dit geld later terug in de vorm van bonussen of aan het einde van hun contract”, aldus Laporta. „Uitstel van betaling dus. We hebben over vorig seizoen, indachtig 91 miljoen euro verlies vanwege de coronapandemie, een verlies van 451 miljoen euro geleden. Het vorige bestuur is daarvoor verantwoordelijk. Ze willen ermee wegkomen, maar dat is niet in handen.”

Situatie dramatisch

Of Barcelona zich dan beraad op juridische stappen? „Het is te vroeg nu die vraag te beantwoorden”, aldus Laporta. „Daar moeten we alles voor bestuderen. Maar er is één ding dat ik wél weet: zij zijn verantwoordelijk voor deze situatie. Ze willen ermee wegkomen, maar zullen er niet toe in staat zijn.”

„De situatie is dramatisch, maar zoals ik eerde heb gezegd, hebben we goed nieuws”, is Laporta optimistisch. „Ik denk dat we de ervaring hebben hier om zaken op te lossen. We zijn aan het herorganiseren. We houden van Barça. We hebben een plan, het wordt zwaar, maar we werken hard de situatie om te draaien. Ik ben optimistisch, zeker na het team gisteren gezien te hebben. Wat Messi betreft, was er geen uitweg meer. Ik was eerder optimistisch, maar toen kenden we de cijfers nog niet zoals we die nu kennen. Het is goed zo, voor Leo en de club. We moeten verder. Niemand is uiteindelijk groter dan de club en we zijn sterk, erg sterk. Ik heb gisteren het team gezien, met veel talent en een geweldige houding. De financiën zullen op de kop gezet worden, maar als het aankomt op wat er op het veld gebeurt, ben ik erg optimistisch.”