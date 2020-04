Wielrenners moeten langer geduld hebben

„De UCI en de partners moeten er nog even verder aan werken omdat de wereldwijde gezondheidssituatie onduidelijk blijft”, meldt de UCI. Door de maatregelen die onlangs zijn genomen door sommige Europese regeringen met betrekking tot het beperken van massa-sportevenementen moeten de partijen de data nog opnieuw afstemmen.

Eerder werd bekendgemaakt dat de Tour de France van start zou gaan op 29 augustus. Voor de klassiekers werd nog naar precieze data gezocht. Volgens een concept van de kalender zou de Amstel Gold Race kunnen worden verreden op zaterdag 10 oktober, zes dagen na Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober) en een dag voor Gent Wevelgem. De Ronde van Vlaanderen zou dan volgen op 18 oktober en Parijs-Roubaix op 25 oktober.

De UCI hoopt de nieuwe kalender volgende week na overleg met de Professionale wielerraad (PCC) te kunnen presenteren. Dan wil de wielerunie ook regels over het aantal renners per team bekendmaken en gedragsregels over met name de gezondheid als het seizoen weer wordt hervat.

De UCI had eerder al bekendgemaakt dat het WK in Zwitserland voor 20 tot en met 27 september op het programma blijft staan. Na het WK volgen de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. De Vuelta gaat in 2020 niet zoals eerder gepland van start in Utrecht.

De eerste data op de conceptkalender van de UCI WorldTour zouden Strade Bianche op 1 augustus en Milaan Sanremo op 8 augustus zijn. Maar het is nog niet zeker of die wedstrijden dan al in Italië kunnen worden verreden.

Clásica San Sebastián

De wielerwedstrijd Clásica San Sebastián wordt dit seizoen niet verreden. De eendaagse koers door Baskenland was voor 25 juli uitgeschreven.

„Het is een moeilijke beslissing, maar we voelen ons verplicht om onze koersen definitief te annuleren dit jaar”, meldt de organisatie. „Onze wedstrijden lokken altijd duizenden mensen naar buiten. Maar we willen niet bijdragen tot een nieuwe verspreiding van het virus. We willen ook niet dat de gemeenten en instellingen geld in onze wedstrijd pompen dit jaar. Dat geld kunnen ze in deze periode beter besteden.”

De Belg Remco Evenepoel greep vorig jaar de zege in de Clásica San Sebastián. Bauke Mollema ging in 2016 als eerste over de finish.