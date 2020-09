Max Verstappen: ’Drie uitvalbeurten, dat is niet best’

„Het eten was goed. De prestatie van de pasta was dik in orde”, aldus Verstappen, die een week ervoor in Monza ook al uitviel door motorproblemen. „Het was een beetje een bad trip, al gebruiken mensen die term vaak voor andere dingen. Laten we het maar een zware trip noemen dan.”

Verstappen kondigde na de Grand Prix op Mugello al aan even een weekje vrijaf te nemen in aanloop naar de race in Sotsji. „Ik ben naar huis gegaan, heb niet al te veel over racen nagedacht en tijd met vrienden doorgebracht. Een weekje vrij is na drie races op rij altijd fijn.”

De Red Bull-coureur hoopt vanzelfsprekend dat de problemen met de Honda-krachtbron zijn opgelost. Verstappen stond in Sotsji nog nooit op het podium. „We hebben nu drie uitvalbeurten gehad in negen races, dat is niet best. Het belangrijkste is dat we begrijpen waar de problemen vandaan komen. Ze hebben veel aan mij uitgelegd. We kunnen er over speculeren, maar we moeten het laten zien op de baan. Ik ben heel gemotiveerd om weer te beginnen. Dit is geen ideaal circuit voor ons en de gasten achter ons zullen er dichterbij zitten dan op Mugello. Het doel zal zijn om op het podium te eindigen.”