Bundesligaclubs in quarantaine tijdens competitieslot

De 36 clubs uit de twee hoogste Bundesliga’s in Duitsland moeten in quarantaine. Volgende maand zonderen ze allemaal hun eerste teams ruim tien dagen af in speciale trainingskampen. De clubs gaan verplicht in quarantaine om besmettingen met het coronavirus te voorkomen, zodat de laatste twee speelronden van de competitie zonder problemen kunnen worden afgewerkt.