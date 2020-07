Joël Veltman verlaat Ajax voor Brighton

Het is een overstap die iedereen binnen Ajax ’clubjongen’ Veltman na negentien jaar in het rood-wit gunt. Na het vertrek van Matthijs de Ligt naar Juventus wilde Erik ten Hag vorig jaar niet dat ook Veltman vertrok. Overmars sloeg daarom een riant Engels bod af. „Terugkijken heeft geen zin, ik ga volle kracht vooruit”, reageerde de loyale Veltman in augustus 2019 in De Telegraaf.

Niet veel later zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2021, waarbij hij de toezegging kreeg dat in de zomer van 2020 – nu dus – zou worden meegedacht als zich weer een mooie kans zou voordoen. „Ik heb er nooit een geheim van gemaakt graag eens verder te kijken. Dat was twee jaar geleden voor mijn blessure al zo en afgelopen zomer hetzelfde. Mijn droom van een buitenlands avontuur blijft”, aldus Veltman een jaar geleden.

Die droom komt nu dus uit. Hoeveel Brighton & Hove Albion voor de international betaalt, is (nog) niet bekend, maar het is niet de hoofdprijs. Brighton, waar eerder Tim Krul en Jurgen Locadia onder contract stonden en Pröpper nu nog speelt, beleefde een zwaar seizoen in de Premier League. Deze maand speelde de club zich alsnog veilig en kon vaart worden gezet achter de deal met Veltman, die in 2012 in Ajax 1 debuteerde en 246 officiële duels in de hoofdmacht speelde.