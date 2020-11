Verrassing: debutant José de Sousa wint Grand Slam of Darts

José de Sousa, de grote verrassing bij de Grand Slam of Darts Ⓒ Lawrence Lustig/PDC

COVENTRY - José de Sousa heeft bij de Grand Slam of Darts voor een flinke verrassing gezorgd in de finale: hij versloeg James Wade met 16-12 in Coventry. De Portugese darter pakt bij zijn debuut meteen de eindoverwinning bij een van de grootse PDC-toernooien. Voor de Brit was het zijn derde nederlaag in de eindstrijd van dit lucratieve toernooi.