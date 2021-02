Bert Konterman maakt seizoen af als trainer PEC Zwolle

Vrijdagavond stond PEC Zwolle onder leiding van Leeroy Echteld. Zes dagen na het ontslag van Stegeman boekte PEC een uitstekende 4-1 overwinning op SC Heerenveen.

Stegeman werd vorige week na een nederlaag bij FC Emmen de wacht aangezegd. Door de overwinning op SC Heerenveen staat PEC nu acht punten boven de degradatiestreep, een marge die in principe genoeg zou moeten zijn om niet meer in de problemen te komen. Konterman begon zijn loopbaan als speler bij PEC Zwolle. Via SC Cambuur, Willem II en Feyenoord werkte hij zich op tot international, met Oranje was hij actief op het EK van 2000. Daarna kwam hij nog uit voor Glasgow Rangers en Vitesse.

Bekijk ook: PEC Zwolle wint direct met Leeroy Echteld aan het roer

Eerdere functies

De nieuwe interim-trainer van de club was eerder al actief als hoofd jeugdopleidingen en technisch manager van PEC Zwolle. Ook had hij diverse jeugdteams van de KNVB onder zijn hoede. „Bij PEC Zwolle is het voor mij als voetballer allemaal begonnen en het voelt dan ook goed om tijdelijk terug te keren op het oude nest”, zegt Konterman in een reactie.

Bekijk ook: Bram van Polen zou komst Bert Konterman toejuichen

„Naast zoveel mogelijk resultaat uit de tien resterende wedstrijden behalen, heb ik als doel gesteld om het enthousiasme en de energie binnen de lijnen verder te laten toenemen. Ook wil ik graag een bijdrage leveren aan de individuele groei en ontwikkeling waar we als team weer onze vruchten van plukken. Het werkt daarbij in mijn voordeel dat ik een aantal jongens uit de selectie al ken vanuit de vertegenwoordigende jeugdteams bij de KNVB en mijn eerdere periode in Zwolle.”

Konterman zal naast Echteld worden bijgestaan door assistent-trainers Gert Peter de Gunst, Henry van der Vegt en keeperstrainer Jacques Storm.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie