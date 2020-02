Bernal verwacht fel duel met Roglic en Dumoulin

„Alles kan gebeuren, maar in mijn ogen zal Roglic de sterkste zijn”, stelde Bernal in gesprek met de Colombiaanse krant El Tiempo. „Hij won vorig jaar UCI-klassement, schreef de Vuelta op zijn naam en stond op het podium in de Giro. Primoz is heel veelzijdig ook, hij kan goed tijdrijden én klimmen.”

Bernal weigert echter om op een rivaal te focussen. „Je mag niemand afschrijven. Vorig jaar won Julian Alaphilippe bijna de Tour de France, terwijl niemand hem op voorhand onder de favorieten had geschaard.”

Tom Dumoulin (links), Egan Bernal (tweede van rechts) en Primoz Roglic (rechts) tijdens de Tour de France van 2018. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zodoende houdt Bernal ook rekening met Dumoulin, die in 2019 maandenlang aan de kant stond met een knieblessure. „Hij is iemand die in vorm beter kan klimmen dan een pure klimmer. We weten niet hoe het met hem is na de blessure, maar ik denk dat hij in vorm zal zijn en dan moeten we zeker rekening met hem houden.”

In de Tour wordt sowieso gerekend op een felle strijd. Zowel Ineos als Jumbo-Visma beschikt over meerdere kandidaat-winnaars. De Britten hebben naast Bernal ook de beschikking over Chris Froome, Geraint Thomas en Richard Carapaz, terwijl de geel-zwarte brigda uit Nederland ook nog kan rekenen op iemand als Steven Kruijswijk, die vorig jaar nog als nummer drie op het podium stond in Parijs.

„Het wordt geweldig, heel interessant. Het wordt veel meer dan alleen een tweestrijd. Elk jaar zijn de verschillen kleiner in de Tour. Er komen steeds meer kanshebbers bij, die zich ook steeds beter voorbereiden. Dat Jumbo-Visma het dit jaar wil proberen, is goed voor de wedstrijd.”