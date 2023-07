GA Eagles blokkeert transfer Llansana van 1 miljoen

De club van Gerard Piqué legde in Deventer een bod van in totaal één miljoen euro neer voor de middenvelder, maar het antwoord was ’nee’. De Spaanse Nederlander Llansana, die 61 duels in Jong Ajax speelde en inmiddels 21 Eredivisie-duels voor Go Ahead Eagles uitkwam, blijft vooralsnog in Deventer.

Go Ahead presteerde afgelopen seizoen boven verwachting in de Eredivisie. De ploeg van trainer René Hake kwam geen moment in degradatiegevaar en mocht zelfs lange tijd nog hoop koesteren op plaatsing voor Europees voetbal. Go Ahead eindigde uiteindelijk als elfde.