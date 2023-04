Vertrek-clausule: Feyenoord-trainer Slot moet miljoenen kosten

Slot (44) verlengde in de zomer van 2022 zijn contract tot 2025 en in dat contract is een clausule opgenomen dat hij tussentijds tegen een gelimiteerde vergoeding zou kunnen vertrekken. Maar die clausule blijkt niet voor komende zomer te gelden, alleen in de zomer van 2024.

Het betekent dat Feyenoord een miljoenenbedrag kan eisen als er na dit seizoen, waarin Slot met zijn ploeg kampioen van Nederland kan worden én nog in de race is voor twee andere hoofdprijzen (KNVB-beker en Europa League).

Interesse van Tottenham

Met de wetenschap dat Feyenoord afgelopen winter al niet wilde ingaan op een aanbod van 5 miljoen euro van Leeds United, dat Slot toen met onmiddellijke ingang wilde inlijven, zullen de Rotterdammers niet willen meewerken aan een eventueel vertrek van hun topcoach. 5 miljoen euro is ook het record dat voor een Nederlandse coach ooit is betaald als afkoopsom. Dat was namelijk het bedrag dat Barcelona in 2020 uitkeerde aan de KNVB om de toenmalige (en sinds kort weer huidige) bondscoach van Oranje - Ronald Koeman - naar Camp Nou te lokken.

"Feyenoord-coach staat op lijstje bij Tottenham"

Clubs als Tottenham Hotspur en Chelsea, dat ook zijn trainer op straat heeft gezet, zijn in staat miljoenenbedragen te betalen. Ze keren die immers ook vlot uit als een trainer op straat wordt gezet. De vraag is alleen of de statuur van Slot al van dien aard is dat buitenlandse clubs zover willen gaan. Internationaal heeft hij buiten de Europese wedstrijden met AZ en Feyenoord nog geen ervaring.

Voor de aanhang van Feyenoord moet het een geruststelling zijn dat de coach niet bij het eerste de beste bod kan opstappen. Slot heeft wel aangegeven dat hij ’in een onbewaakt ogenblik wel over een aanbieding zou kunnen nadenken’. Toch wordt het voor hem ook een grote uitdaging om komend seizoen in de Champions League uit te komen. Als hij daarin zijn ploeg ook zo geweldig laat voetballen als nu, staan de topclubs in de zomer van 2024 zeker in de rij.

