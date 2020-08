Van Kalmthout op tweede startrij tijdens Indy 500

Van Kalmthout maakte zaterdag al veel indruk op de beruchte Indianapolis Motor Speedway. De Hoofddorper kwam tijdens de reguliere kwalificatie tot de zesde tijd en plaatste zich daarmee dus voor de strijd om pole position van een dag later. Van de beste negen was de Nederlander de enige zonder Honda-krachtbron. Van Kalmthout rijdt namens Ed Carpenter Racing namelijk met een motor van Chevrolet.

Bijgestaan door zijn ouders én mentor Arie Luyendyk, winnaar van de Indy 500 in 1990 en 1997, kwam Van Kalmthout op zondag over vier ronden tot een gemiddelde snelheid van 230,704 mijl per uur. Dat is omgerekend meer dan 371 kilometer per uur. Marco Andretti zette de snelste tijd neer.

Rinus van Kalmthout zet tijdens de zogeheten Fast Nine de vierde tijd neer. Ⓒ Rinus VeeKay PR

Fernando Alonso kwam zaterdag niet verder dan de 26e tijd in de kwalificatiesessie. De Spanjaard, die volgend jaar namens Renault terugkeert in de Formule 1, hoopt nog altijd de zogheten Triple Crown te bemachtigen. De Grand Prix van Monaco en 24 uur van Le Mans heeft hij al achter zijn naam staan, maar de Indy 500-winst ontbreekt nog op zijn lijstje.