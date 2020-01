Dai Dai N’tab in actie in Thialf. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Zijn hart timmerde van binnen door de hoogspanning waaronder hij zijn 500 meter had afgeraffeld. De schaatsslag stokte onmiddellijk en zijn snelheid nam zienderogen af. Het bood Dai Dai N’tab de kans in de bocht even naar het scorebord te gluren. 34,47. ’Goede tijd, maar niet de winnende’, wist hij direct.