Sterk Red Bull besluit testdagen met snelste tijd

De Mexicaan ging in Bahrein rond in 1.30,305 en was daarmee ruim drie tienden van een seconde sneller dan Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur reed ook nog op een zachtere band.

Pérez kwam de hele zaterdag in actie en reed 133 rondjes. Max Verstappen hoefde niet meer in actie te komen, nadat hij de hele donderdag en de vrijdagmiddag voor zijn rekening had genomen. Zondag 5 maart wacht de eerste Grand Prix, eveneens in Bahrein.