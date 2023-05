VIDEO Gigantisch feest in Napels na veroveren landstitel Napoli

Aurelio De Laurentiis, eigenaar van de club, zei dat het kampioenschap de kroon op 33 jaar werk was. Hij zelf kwam in 2004. „Destijds zei ik dat het 10 jaar zou duren voor we weer Europa in zouden gaan, en dan 10 jaar voor we de titel zouden pakken. Beide beloftes zijn hierbij ingelost. Maar laat een ding duidelijk zijn, dit is niet het eindpunt, dit is het begin. Ik dank vooral de fans. We hebben het samen gedaan.”

Een gelijkspel tegen Udinese was donderdagavond genoeg voor de titel. Na amper een kwartier kwam Udinese op voorsprong. Vlak na rust werd het gelijk. Victor Osimhen maakte de 1-1. De Nigeriaan scoorde in de rebound, zijn 22e treffer van het seizoen.

„Het is ongelooflijk”, zei de man die met zijn doelpunt de titel binnenhaalde. „Wat een geweldig gevoel is dit. We hebben het kampioenschap teruggebracht naar de fans in Napels, dat is iets wat wij nooit zullen vergeten. Ze hebben hier zo lang op moeten wachten. Dit succes zit voor altijd in ons hart.”