VIDEO Gigantisch feest in Napels na veroveren landstitel Napoli

Aurelio De Laurentiis, eigenaar van de club, zei dat het kampioenschap de kroon op 33 jaar werk was. Hij zelf kwam in 2004. „Destijds zei ik dat het 10 jaar zou duren voor we weer Europa in zouden gaan, en dan 10 jaar voor we de titel zouden pakken. Beide beloftes zijn hierbij ingelost. Maar laat een ding duidelijk zijn, dit is niet het eindpunt, dit is het begin. Ik dank vooral de fans. We hebben het samen gedaan.”

Een gelijkspel tegen Udinese was donderdagavond genoeg voor de titel. Na amper een kwartier kwam Udinese op voorsprong. Vlak na rust werd het gelijk. Victor Osimhen maakte de 1-1. De Nigeriaan scoorde in de rebound, zijn 22e treffer van het seizoen.

„Het is ongelooflijk”, zei de man die met zijn doelpunt de titel binnenhaalde. „Wat een geweldig gevoel is dit. We hebben het kampioenschap teruggebracht naar de fans in Napels, dat is iets wat wij nooit zullen vergeten. Ze hebben hier zo lang op moeten wachten. Dit succes zit voor altijd in ons hart.”

Spalletti draagt titel op aan fans van Napoli en overleden broer

Trainer Luciano Spalletti heeft de landstitel van Napoli opgedragen aan alle spelers en supporters van de club uit Napels. Hij vergat ook zijn familie niet. „Ik draag hem ook op aan mijn dochter Matilde en de rest van mijn familie die mij altijd steunt en pusht. En natuurlijk aan mijn overleden broer Marcello.”

Spalletti raakte zichtbaar geëmotioneerd toen hij de naam van zijn broer noemde. „Maar om alle fans van Napoli zo gelukkig te zien, dat is wel de mooiste emotie voor mij”, zei hij. „Ik vond het best zwaar de laatste weken. Ik voelde het verlangen van de hele stad Napels. Dat geeft wel druk. Niet alle mensen hebben het makkelijk in Napels. Juist die mensen verdienen dit succes.”

„Onze oudere supporters hebben Diego Maradona nog zien voetballen”, zei Spalletti over de Argentijn die Napoli in 1987 en 1990 naar de eerste en tweede landstitel leidde. „Maar daarna hebben ze 23 jaar moeten wachten. Ik heb ze altijd beloofd om het maximale uit deze selectie te halen. Dat is gelukkig aardig gelukt.”