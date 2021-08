Virgil van Dijk verrast door uitspraken fenomeen Erling Haaland: ’Zei hij dat?’

Van Dijk reageerde verrast toen hij werd geconfronteerd met de woorden van de Noorse aanvaller. „Zei hij dat? Dat is aardig van hem.”

Tijdens de persconferentie gaf Van Dijk dinsdag aan dat hij blij is om terug te zijn in Zeist. „Het voelt wel als vanouds, ja”, zo verklaarde de boomlange mandekker.

„Ik ben er lang uitgeweest en heb moeten toekijken tijdens het EK. Dat was zwaar, maar het was nou eenmaal zo. Tijdens het duel met Tsjechië heb ik thuis met dingen lopen gooien. Ik was net zo teleurgesteld als de jongens. Helaas hebben we het niet kunnen waarmaken.”

Lang wilde Van Dijk echter niet stilstaan bij het teleurstellend verlopen EK. „We moeten weer vooruitkijken.”

Vanuit Liverpool heeft Van Dijk, die tot dusver drie competitieduels speelde, geen restricties opgelegd gekregen qua speelminuten. „Of ik alweer de oude ben? Ik vind van wel. Ik heb wedstrijden nodig en gelukkig heb ik die de afgelopen weken gekregen. Ik merk dat ik stappen zet.”

Tussen de regels door liet Van Dijk weten dat hij tegen Noorwegen het liefst negentig minuten speelt. ,,Ik weet zelf wat belangrijk is en hoe ik me voel. Morgen wacht ons een belangrijke wedstrijd en daarna zie ik wel hoe ik me voel. We hebben gelukkig uitstekende verdedigers, die eventueel ook kunnen spelen.”