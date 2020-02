Egan Bernal vindt rolverdeling bij Team Ineos in Tour ’ingewikkeld’

Dat vertelt de winnaar van de Tour de France van 2019 in een lang interview met de Spaanse krant El Pais. Ook dit jaar overwoog de Colombiaan al even om te dubbelen.

„We hebben erover nagedacht, maar we zagen meteen in dat dit geen goed jaar was. Mocht ik na mijn Tour-overwinning de Giro hebben gedaan, dan had iedereen verwacht dat ik meteen zou winnen of op zijn minst het podium zou halen. Bovendien is er dit jaar een week minder tijd tussen beide races ten opzichte van 2019. De beste beslissing is om op de Tour te focussen. De Giro wordt iets voor het jaar daarna.”

Bernal kijkt ook al vooruit naar de rolverdeling bij Team Ineos in de aanstaande Tour, waar hij met Geraint Thomas en Chris Froome twee ploegmaten heeft die ook op eindwinst mikken. „Het is ingewikkeld. Dave (manager Brailsford, red) geeft me zijn woord: ik zal de steun hebben van de ploeg. Maar dat zegt hij natuurlijk ook tegen Thomas en Froome.”