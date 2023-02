Ajax-trainer Heitinga cynisch over ’onverstandige’ uitspraken Wijndal

Heitinga liet zijn spelers in de rust weten dat het veel beter moest. „Ik heb ze nogmaals verteld dat we echt moesten winnen als we kampioen willen worden”, vertelde hij. „Daarnaast heb ik Calvin Bassey in het veld gebracht. Met hem in de defensie hebben we weinig meer weggegeven. Als we goed aan de bal waren geweest, dan hadden we hem niet nodig gehad. Maar dat was niet het geval.”

Heitinga wisselde Steven Berghuis in de rust en haalde in de tweede helft Owen Wijndal naar de kant voor de 16-jarige Jorrel Hato. „We hebben een brede selectie en doen het samen”, zei hij. „Als je minder speelt, dan ga je er af. Voor Hato is zo’n uitwedstrijd tegen Vitesse ook leerzaam. Hij heeft het goed gedaan.”

Beste linkerkant

Wijndal zei onlangs nog in een interview dat Ajax ook voor Europees niveau een heel goede linkerkant heeft. „Dat vond ik niet zo verstandig”, zei Heitinga. „Maar laten we dit niet overdrijven. Hij is nog jong. Maar zorg eerst maar eens dat je de beste linkerkant van Arnhem hebt en dan van Nederland. Volgens mij hebben Real Madrid en Paris Saint-Germain ook een aardige linkerkant.”

Heitinga was wel tevreden over het spel van zijn ploeg in de tweede helft. „En dat is knap na zo’n zware wedstrijd van donderdag in Berlijn. We maken geen goed seizoen door, maar we zijn vorig jaar ook veel spelers verloren. Ik denk dat we nog steeds een selectie hebben die kampioen kan worden. Daar gaan we voor.”

Klaassen hoopt dat Ajax een cruciale zege heeft geboekt

Davy Klaassen hoopt dat Ajax een cruciale zege bij Vitesse heeft geboekt. „Stel dat we kampioen worden”, zei hij na een zwaarbevochten overwinning in het Gelredome (2-1). „Dan is dit echt zo’n wedstrijd geweest waarvan je zegt dat het heel belangrijk is dat we hebben gewonnen.”

Ajax houdt na de zege op Vitesse een achterstand van 3 punten op koploper Feyenoord, dat op 19 maart naar de Johan Cruijff ArenA komt. „Wij letten vooral op ons zelf”, zei Klaassen. „Het is lekker als onze concurrenten een keer verliezen. Maar we komen heel ver als we blijven winnen. En daar hebben we ook invloed op.”

Klaassen erkende dat Ajax het liet afweten in de eerste helft van het duel met Vitesse. „We waren veel te slordig”, zei hij. „Daardoor leden we te veel balverlies en juist dan speel je een tegenstander als Vitesse in de kaart. In de tweede helft ging het een stuk beter maar dan verzuimen we die derde treffer te maken. Zo hielden we het onnodig spannend.”

Marco van Ginkel kopte Vitesse in de 30e minuut op voorsprong. Klaassen maakte drie minuten later gelijk. Hij stond aanvankelijk buitenspel maar kreeg de bal uiteindelijk in zijn voeten gespeeld door tegenstander Nicolas Johnny Isimat-Mirin. De videoscheidsrechter keek nog even naar de 1-1 maar besloot het doelpunt goed te keuren. „Ik denk dat het een geldig doelpunt was”, zei Klaassen. „Die verdediger probeert de bal weg te schieten. De bal kwam niet bij toeval bij mij. Dus is het wel een doelpunt.”

Tadic bekroont jubileumduel met assist bij winnende treffer

Dusan Tadic bekroonde zijn 150e competitiewedstrijd voor Ajax met een assist bij de winnende treffer van het uitduel met Vitesse (2-1). Edson Álvarez kopte raak na een hoekschop van zijn aanvoerder. De Mexicaan hield zijn ploeg zo in het spoor van koploper Feyenoord, dat een voorsprong van 3 punten houdt.

Tadic haalde zijn schouders op toen hij na de winst hoorde dat hij in 150 competitiewedstrijden bij 151 doelpunten betrokken is geweest, met 73 treffers en 78 assists. „Ik wist dat ik vrij goede statistieken had”, antwoordde hij. „Dat is leuk. Maar het gaat om ons team. Als het team goed speelt, dan kan iedereen zich laten zien.”

Tadic zag Ajax op achterstand komen na een kopbal van Marco van Ginkel. De middenvelder liet zien dat de ploeg uit Amsterdam ook met trainer John Heitinga op bank kwetsbaar blijft bij corners. „We moeten verdedigen als beesten”, mopperde Tadic. „Je moet er alles aan doen dat jouw tegenstander niet scoort. Dit moet echt beter.”

Tadic erkende dat Ajax diep moest gaan voor de zege. „Maar dat komt ook omdat we weer op achterstand komen”, zei hij. „We hebben na de nederlaag van donderdag in Berlijn veel gepraat. We wisten dat we veel energie in deze wedstrijd moesten leggen. Gelukkig hebben we in de tweede helft wel laten zien dat we beter kunnen. Al verzuimden we ook om de wedstrijd met een derde doelpunt voor een groot deel te beslissen.”