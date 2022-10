Verstappen zette De Vries aan tot belangrijk belletje

De twee jaar jongere wereldkampioen gaf zijn ’buurman’, beiden zijn woonachtig in Monaco, op het juiste moment een belangrijk duwtje in de rug, zo verklapte hij op het circuit van Suzuka, nadat hij pole position had veroverd.

„Nyck en ik zijn goede vrienden”, verklaarde Verstappen in Japan, waar hij zondag zijn tweede wereldtitel hoopt te veroveren. „Na Monza hebben we samen gedineerd en heb ik Nyck gezegd dat hij Helmut Marko moest bellen. ’Je weet nooit wat er gebeurt’, zei ik. Uiteindelijk heeft Nyck gebeld. Het was het goede moment, want Helmut is op de maandag na een race altijd nog een beetje opgewonden, haha. Volgens mij was er na Nycks goede optreden in Monza trouwens ook geen discussie meer”, aldus Verstappen, die de race zelf won, terwijl De Vries dankzij een negende plaats direct zijn eerste twee punten pakte.

Marko verklaarde zaterdag dat het optreden in Monza voor hem doorslaggevend was geweest bij zijn keuze voor de rijder uit Friesland. In een exclusief interview met De Telegraaf gaf De Vries eerder op de dag aan dat het weinig had gescheeld of alles was mogelijk heel anders gelopen. „De safety car aan het einde van de race in Italië kwam mij heel goed uit. Er was sprake van een remprobleem. Zonder die safety car was ik naar binnengehaald door het team en had ik de finish niet gehaald.”