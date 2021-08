Vrouwen FC Twente na spektakelstuk door in Champions League

Tien minuten voor tijd leidde Sparta Subotica nog met 3-0. In het tijdsbestek van 6 minuten kwam FC Twente op gelijke hoogte; Fenna Kalma scoorde twee keer en ook Anna-Lena Stolze trof doel. In de verlenging benutte Kalma een penalty en Bente Jansen besliste het duel.

Eerder in de week had FC Twente met liefst 9-0 gewonnen van Nike uit Georgië.

Op 31 augustus of 1 september staat de eerste wedstrijd in de play-offs op het programma, een week later zijn de returns. Dan is plaatsing voor de groepsfase van de Champions League de inzet.