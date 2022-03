Max Verstappen tevreden en mysterieus: ’Dat gaan jullie vanzelf zien’

Zoals altijd zeggen klasseringen tijdens een testdag weinig. Iets wat Verstappen nadrukkelijk onderstreepte. „Het was vandaag erg warm en we reden met banden die we dit seizoen amper gaan gebruiken. De tijden waren daardoor niet echt representatief. Hopelijk is dat morgen beter.”

Waarschijnlijk gaan Verstappen (middag) en teamgenoot Sergio Pérez (ochtend) dan met een flink verbouwde Red Bull-auto de baan op. Het team heeft al aangekondigd dat het voor de openingsrace van volgende week op hetzelfde circuit met (significante) updates komt. Mogelijk zaterdag dus al.

„Of er morgen updates op de auto zitten? Misschien, misschien niet. Dat gaan jullie vanzelf zien”, aldus Verstappen in een poging mysterieus te blijven. Zijn lach leek echter veel te verraden. „Tot nu toe voelt de auto prima aan, al zijn er altijd zaken waar we aan kunnen werken.”

Verstappen vocht tijdens de middagsessie nog een stevig duel uit met Sainz, zijn oude teamgenoot bij het toenmalige Toro Rosso (nu AlphaTauri). „Carlos reed met meer benzine, waardoor ik steeds dichterbij kon komen. Toen ik hem uiteindelijk inhaalde, begon hij zijn DRS te gebruiken. Hij vond het volgens mij ook wel leuk om een beetje te vechten. Waarom ook niet toch? Als de kans zich voordoet, is het wel aardig om wat dingen te proberen.”

Sowieso is Verstappen onder de indruk van de prestaties van de Ferrari’s deze winter. „Ze zien er echt goed uit. Ze zijn vorig jaar ook vroeg begonnen met het ontwikkelen van deze auto’s en kennen nu een sterke start. Natuurlijk is het vooral belangrijk om je gedurende het seizoen te verbeteren, maar het is wel fijn als je aan het begin van het jaar direct competitief bent.”