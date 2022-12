Premium Het beste van De Telegraaf

Verliezende Danny Jansen haalt alle trucs uit de kast op WK: ’Maar het lukte niet meer’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Danny Jansen na een van zijn vele gemiste kansen. Ⓒ ANP/HH

ALEXANDRA PALACE - De tweede ronde op het WK darts werd voor Danny Jansen het verhaal van de gemiste dubbels. ‘The Mullet’, door zijn matje in de nek, miste er maar liefst 25 tegen de Pool Krzysztof Ratajski. ,,Als we nu naar een barretje lopen, heb je best kans dat ik de ene na de andere dubbel gooi, daar kun je niet van op aan’’, aldus Jansen, die heeft genoten.