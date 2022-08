De Ligt: ’FC Bayern München en Ajax zijn vergelijkbaar’

„Alfred Schreuder was bij Ajax natuurlijk de assistent van Erik ten Hag en daarvoor de rechterhand van Julian Nagelsmann. Bij de oefeningen van Schreuder en Ten Hag en nu dus Nagelsmann voel ik me heel prettig, omdat het allemaal opdrachten met de bal zijn, waarbij je moet nadenken.”

Het was na zijn tijd bij Juventus weer even wennen. „Ik merkte dat het bij mij weer even geactiveerd moest worden. Ik heb een gewéldige tijd bij Juventus gehad, ook een van de grootste clubs van de wereld. Ik bedoel het niet negatief, maar er wordt daar wel een heel ander soort voetbal gespeeld. Bij Bayern is het door het druk zetten en constant pushen heel fysiek en intensief. En in Italië wordt meer geschaakt, is het veel tactischer.”

Gelukkig met bagage

De Ligt prijst zich gelukkig met die bagage. „ Ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen meemaken, zo heb kunnen spelen, omdat ik veel heb geleerd. De reden om naar Juventus te gaan, was ook om een betere verdediger te worden. Ook al waren er verschillen met het Nederlands elftal. Bij Juventus moest ik vaak in de positie blijven, terwijl er bij Oranje op bepaalde momenten werd verlangd te gáán. Bij Bayern wil ik weer meer mijn Ajax-spel terugkrijgen.”

Het kan hem op weg naar het WK van pas komen. „De speelwijze van Nagelsmann ligt veel dichter bij wat Louis van Gaal van zijn verdedigers vraagt: hoog verdedigen, hoog druk zetten, goed aansluiten en veel naar voren spelen. Ik denk dat het een overstap is die goed kan zijn voor het Nederlands elftal en mijn kansen.” Om advies vroeg De Ligt de bondscoach niet. „Maar ik heb de transfer wel met hem besproken. Hij zei hier een geweldige tijd te hebben gehad.”