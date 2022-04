Snelste tijd Lando Norris in laatste training, Max Verstappen worstelt

De regerend wereldkampioen probeerde in de laatste fase een snelle tijd neer te zetten op de zachtste band, maar slaagde daar niet in. Verstappen, die eerder in de sessie al een keer was gespind en opnieuw problemen meldde wat betreft de balans van de auto, klaagde over onderstuur en leek daarop na een aanpassing van de vleugelafstelling alsnog op weg naar een snellere tijd. De training werd echter voortijdig afgebroken na een crash van Lance Stroll.

Eerder was er ook al een rode vlag na een crash van Strolls teamgenoot Sebastian Vettel. De Duitser miste vrijdag ook al de hele tweede vrije training, nadat zijn motor niet op tijd vervangen kon worden.

De snelste tijd in de derde training werd neergezet door McLaren-coureur Lando Norris: 1.19,117. Hij werd binnen twee tienden van een seconde gevolgd door Charles Leclerc, Sergio Pérez en Fernando Alonso.

De kwalificatie in Melbourne begint zaterdag om 8 uur ’s ochtends, Nederlandse tijd.