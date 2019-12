Vroege instap ook bij Van Bommel mislukt

AMSTERDAM - Met het ontslag van Mark van Bommel bij PSV is opnieuw een veelbelovende trainerscarrière in de knop gebroken. De mislukte lancering van de 79-voudig Oranje-international als toptrainer staat niet op zichzelf. Het leger aan voormalig topspelers, dat in vliegende vaart de ladder van het trainersvak wil bestormen maar daarbij keihard onderuit gaat, is inmiddels omvangrijk. En telkens als het misgaat, worden de gevleugelde woorden van voormalig AZ-trainer Co Adriaanse gememoreerd, dat een goed paard nog geen goede ruiter is.