Wangedrag kost tennisser Benoît Paire Spelen in Tokio

Begin vorige maand maakte Paire zich in Buenos Aires schuldig aan zeer onsportief gedrag. De 31-jarige Paire spuugde, vloekte en spande zich niet volledig in. Na afloop kwam hij volgens de Franse tennisbond met een „ongepaste reactie op social media.”

Na afloop van zijn nederlaag tegen de Argentijn Francisco Cerundolo plaatste Paire een overzicht van zijn totale prijzengeld op sociale media. „Uiteindelijk is het de moeite waard om een nietsnut te zijn”, schreef hij bij de afbeelding die duidelijk maakte dat hij al ruim 7 miljoen euro bij elkaar had geslagen.

Omdat het onlangs op het masterstoernooi van Monte Carlo weer misging met Paire, besloot de FFT actie te ondernemen. „Zijn gedrag is ernstig verslechterd sinds het begin van het jaar en komt niet overeen met de waarden van sport en is totaal onverenigbaar met de olympische gedachte”, stelde Gilles Moretton, voorzitter van de FFT. „Het is de plicht van iedere speler om op en buiten de baan voorbeeldig te zijn, in het bijzonder tegenover de jongeren van ons land.”

Paire was nog niet officieel aangewezen door Frankrijk. Gaël Monfils is momenteel de beste Franse tennisser; hij is de mondiale nummer 15.