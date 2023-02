Live Eredivisie: Heerenveen verkleint achterstand tegen Feyenoord

Volg hieronder de duels via onze uitgebreide livewidgets.

SC Heerenveen - Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot begint het uitduel met sc Heerenveen met Javairô Dilrosun en Oussama Idrissi als vleugelspeler. De Rotterdammers beschikken ook over de aanvallers Igor Paixão en Alireza Jahanbakhsh, maar zij zitten op de bank. Santiago Gimenez is de spits.

Verder kent de opstelling van Feyenoord geen verrassingen. Timon Wellenreuther staat weer onder de lat als vervanger van de langdurig geblesseerde Justin Bijlow. Linksback Quilindschy Hartman is weer fit genoeg om te starten. Hij had een dikke knie overgehouden aan de zware bekerwedstrijd tegen NEC (4-4 en winst na strafschoppen), maar Slot verwachtte al dat de verdediger op tijd hersteld zou zijn.

Feyenoord gaat vanaf 14.30 uur in Friesland proberen de koppositie te heroveren. AZ heeft nu 1 punt voorsprong.

Vitesse - FC Utrecht

Vitesse start in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht voor het eerst met Marco van Ginkel en Nicolas Isimat-Mirin in de basis. Van Ginkel keerde op de slotdag van de transferperiode terug in Arnhem. De 30-jarige middenvelder, die sinds zijn vertrek in 2013 bij Vitesse voor Chelsea, AC Milan, Stoke City en PSV voetbalde, bleef vorige week tegen FC Emmen (2-2) de hele wedstrijd op de bank.

De eveneens bij Vitesse teruggekeerde Davy Pröpper liep op het kunstgras in Emmen een zware knieblessure op. Voor de 31-jarige middenvelder is het seizoen al voorbij. Van Ginkel neemt zijn plek in het elftal over.

De Franse verdediger Isimat-Mirin, vorige maand vastgelegd door Vitesse, heeft na drie invalbeurten voor het eerst een basisplaats gekregen van trainer Phillip Cocu. Het duel in de Gelredome begint om 14.30 uur.

Ajax - RKC Waalwijk

Na drie uitwedstrijden is het zondag eindelijk tijd voor het thuisdebuut voor Ajax’ interim-trainer John Heitinga. Met de kennis van de resultaten van AZ, PSV en Feyenoord eerder in het weekeinde in het achterhoofd willen de Amsterdammers tegen RKC Waalwijk zaken doen. De Brabanders staan negende en beleven voorlopig een prima seizoen.

FC Twente - FC Volendam

FC Twente verloor dit Eredivisie-seizoen pas drie keer, maar een duel daarvan was wel het treffen aan De Dijk in Volendam. Na de remise tegen FC Groningen en het bekerverlies tegen Ajax is er een beetje rumoer hoorbaar in de Grolsch Veste, waar het publiek zal rekenen op een driepunter. Eenvoudig zal dat allerminst gaan, want de ploeg van Wim Jonk toont zich de laatste weken een uiterst taaie tegenstander.

Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles

PSV - FC Groningen

PSV haalde in eigen huis flink uit tegen FC Groningen. De equipe van Ruud van Nistelrooy won met 6-0 en voert de druk op Feyenoord en Ajax weer verder op.

NEC - SC Cambuur

Eerder op de zaterdag werd er in De Goffert niet gescoord bij het duel tussen NEC en SC Cambuur: 0-0.

FC Emmen - Fortuna Sittard

FC Emmen leed een pijnlijke nederlaag tegen Fortuna Sittard. Oguzhan Özyakup werd in de slotfase matchwinnaar namens de Limburgers.

AZ - Excelsior

Vrijdagavond was het dan zo ver. Na twee eerdere pogingen om in een thuiswedstrijd de koppositie te grijpen, was het de derde keer scheepsrecht voor Alkmaar Zaanstreek. Door de 5-0 zege op Excelsior gaat AZ in ieder geval tot zondagmiddag, als de al dan niet tijdelijk onttroonde koploper Feyenoord op bezoek gaat bij SC Heerenveen, aan de leiding in de Eredivisie.