Live Eredivisie: Kan Ajax in Arena na rust achterstand tegen RKC ongedaan maken?

EMMEN - AZ was vrijdag voor even koploper in de Eredivisie. De ploeg van Pascal Jansen won thuis met 5-0 van Excelsior en ging daardoor voor even Feyenoord voorbij. Die ploeg kwam pas zondagmiddag in actie, wonnen bij Heerenveen en heroverden de koppositie. Ajax ontvangt later op die dag RKC Waalwijk. Zaterdagavond stonden er drie Eredivisie-duels op het programma, waaronder PSV - FC Groningen dat eindigde in 6-0.