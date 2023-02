Live: PSV op voorsprong tegen FC Groningen

Volg alle ontwikkelingen in de Eredivisie hier van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidgets.

Thorgan Hazard begint zaterdag voor het eerst sinds zijn komst naar PSV in het basiselftal. De van Borussia Dortmund gehuurde Belg start in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen als linksbuiten. Luuk de Jong en Johan Bakayoko zijn de andere twee aanvallers. Xavi Simons zakt een linie terug en is de meest aanvallende middenvelder. Guus Til verdwijnt uit het team en zit op de reservebank.

Walter Benitez verdedigt het doel. In het midweekse bekerduel met FC Emmen (3-1) was Joël Drommel nog de keeper. Drommel mag dit seizoen van trainer Ruud van Nistelrooy de wedstrijden in het bekertoernooi spelen. Bij PSV ontbreken Phillipp Mwene en Anwar El Ghazi. Beide spelers vielen zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-2) uit met blessures en zijn daarvan nog niet hersteld.

Fortuna Sittard lijkt behoorlijk veilig, maar FC Emmen is van plan de Limburgers toch weer de degradatiestrijd in te sturen. Na de knappe comeback tegen Vitesse (2-2) van afgelopen weekeinde, moet het opnieuw gaan spoken de Oude Meerdijk. Trainer Dick Lukkien mist nog wel een behoorlijk aantal spelers.

Na gelijke spelen tegen RKC Waalwijk en Fortuna Sittard zal subtopper Sparta de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles weer eens in winst willen omzetten. Bij een zege handhaaft de ploeg van Maurice Steijn zich goed in het rijtje ploegen dat strijdt om de play-offs om Europees voetbal. Go Ahead Eagles wil een tweede nederlaag in vier dagen juist voorkomen. Donderdag verloren de Deventenaren voor de beker bij Keuken Kampioen Divisie-club ADO Den Haag.

Doorstaat koploper Feyenoord het traditioneel lastige bezoek aan Friesland goed? De ploeg van Arne Slot is inmiddels vier officiële duels zonder overwinning, woensdag tegen NEC werd de kwartfinale van het bekertoernooi pas na penalty’s veilig gesteld. SC Heerenveen staat achtste en wil via een goed resultaat blijven meestrijden voor de play-offs om Europees voetbal.

De wedstrijden tussen Vitesse en FC Utrecht gaan vaak op het scherpst van de snede, en dat zal zondagmiddag in Gelredome niet anders zijn. Waar de thuisploeg de punten hard nodig heeft in de degradatiestrijd, zit FC Utrecht na de overwinningen op SC Heerenveen (competitie) en AZ (beker) in een goede flow.

Na drie uitwedstrijden is het zondag eindelijk tijd voor het thuisdebuut voor Ajax’ interim-trainer John Heitinga. Met de kennis van de resultaten van AZ, PSV en Feyenoord eerder in het weekeinde in het achterhoofd willen de Amsterdammers tegen RKC Waalwijk zaken doen. De Brabanders staan negende en beleven voorlopig een prima seizoen.

FC Twente verloor dit Eredivisie-seizoen pas drie keer, maar een duel daarvan was wel het treffen aan De Dijk in Volendam. Na de remise tegen FC Groningen en het bekerverlies tegen Ajax is er een beetje rumoer hoorbaar in de Grolsch Veste, waar het publiek zal rekenen op een driepunter. Eenvoudig zal dat allerminst gaan, want de ploeg van Wim Jonk toont zich de laatste weken een uiterst taaie tegenstander.

Programma en uitslagen

Vrijdag

AZ - Excelsior 5-0

Zaterdag

18.45 uur: NEC - SC Cambuur

NEC - SC Cambuur 20.00 uur: PSV - FC Groningen

PSV - FC Groningen 21.00 uur: FC Emmen - Fortuna Sittard

Zondag

12.15 uur: Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles

Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles 14.30 uur: SC Heerenveen - Feyenoord

SC Heerenveen - Feyenoord 14.30 uur: Vitesse - FC Utrecht

Vitesse - FC Utrecht 16.45 uur: Ajax - RKC Waalwijk

Ajax - RKC Waalwijk 16.45 uur: FC Twente - FC Volendam

AZ - Excelsior

Eindelijk was het dan zo ver. Na twee eerdere pogingen om in een thuiswedstrijd de koppositie te grijpen, was het de derde keer scheepsrecht voor Alkmaar Zaanstreek. Door de 5-0 zege op Excelsior gaat AZ in ieder geval tot zondagmiddag, als de al dan niet tijdelijk onttroonde koploper Feyenoord op bezoek gaat bij SC Heerenveen, aan de leiding in de Eredivisie.