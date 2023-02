Statistieken 21e speelronde razendspannende Eredivisie

Herbeleef hieronder de duels via onze uitgebreide livewidgets.

Ajax - RKC Waalwijk

John Heitinga heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Ajax in de Johan Cruijff ArenA gewonnen. De oud-verdediger zag zijn elftal tegen RKC Waalwijk, na een achterstand bij rust, pas laat afstand nemen: 3-1. Ajax staat dankzij de zege weer derde in de Eredivisie, op 3 punten van koploper Feyenoord.

FC Twente - FC Volendam

FC Twente heeft aansluiting gehouden met de bovenste ploegen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans boekte een eenvoudige 3-0-overwinning op FC Volendam. Alle treffers vielen in een tijdsbestek van 241 seconden in de eerste helft.

SC Heerenveen - Feyenoord

Feyenoord heeft dankzij een zege bij sc Heerenveen de koppositie in de Eredivisie weer overgenomen van AZ. Na een moeizame start van het duel kende de ploeg van trainer Arne Slot uiteindelijk weinig problemen met de Friezen: 1-2.

Vitesse - FC Utrecht

Vitesse heeft met een man minder een overwinning geboekt op FC Utrecht. Million Manhoef bracht de ploeg van trainer Phillip Cocu na ruim een uur op voorsprong, zo'n 10 minuten nadat verdediger Carlens Arcus met rood van het veld was gestuurd. In de blessuretijd besliste Maximilian Wittek uit een snelle uitbraak het duel: 2-0.

Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles

Sparta Rotterdam heeft in het thuisduel met Go Ahead Eagles eindelijk weer een overwinning geboekt. De dit seizoen verrassend presterende ploeg van trainer Maurice Steijn had de vorige drie duels gelijkgespeeld. Een doelpunt van de Noor Tobias Lauritsen in de tweede helft bezorgde de thuisploeg de overwinning (2-1).

Uitslagen

AZ - Excelsior 5-0

NEC - SC Cambuur 0-0

PSV - FC Groningen 6-0

FC Emmen - Fortuna Sittard 0-1

Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles 2-1

SC Heerenveen - Feyenoord 1-2

Vitesse - FC Utrecht 2-0

Ajax - RKC Waalwijk 3-1

FC Twente - FC Volendam 3-0

PSV - FC Groningen

NEC - SC Cambuur

FC Emmen - Fortuna Sittard

