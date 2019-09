Movistar biedt excuses aan na onsportieve actie

De excuses volgden na een golf van kritiek over het optreden van de Spaanse ploeg in de negentiende etappe. Meteen nadat Roglic met een aantal renners onderuit was gegaan zette Movistar zich op kop van een eerste peloton en binnen de kortste keren lag de Sloveen van Jumbo-Visma op meer dan een minuut. Aanvallen nadat een concurrent net is gevallen wordt als onsportief beschouwd.

„Het Movistar Team wil zich verontschuldigen voor wat er is gebeurd. Onze manier van koersen was uitsluitend een gevolg van de vooraf bepaalde tactiek en was op geen enkele manier bedoeld om winst te halen uit de valpartijen van onze rivalen”, was de boodschap.

„We hopen dat gebeurtenissen als deze voor een eenduidige regelgeving helpen zorgen, zowel voor ploegen als voor wedstrijdcommissarissen.” Vermoedelijk na overleg met renners van andere ploegen in de eerste groep staakte de ploeg van wereldkampioen Alejandro Valverde de aanval en konden Roglic en andere geloste renners weer aansluiten.

