Barcelona met invaller De Jong eenvoudig langs Valladolid

Met Frenkie de Jong en Memphis Depay op de bank begon Barcelona uitstekend aan de wedstrijd. Lewandowski had al vroeg de score kunnen openen, nadat hij tegen de paal kopte en in de rebound net te kort kwam om binnen te tikken. Halverwege de eerste helft was het toch raak voor de Pool. Raphina - kort daarvoor al gevaarlijk - gaf een scherpe voorzet en Lewandowski tikte bij de tweede paal binnen.

Nog voor rust werd ook de tweede treffer van de avond gemaakt. Pedri dook in de vrije ruimte en maakte op aangeven van Ousmane Dembélé geen fout. De Fransman was na rust - kort na de invalbeurt van De Jong - ook aangever bij de tweede treffer van Lewandowski. De spits wilde de bal eigenlijk terugleggen op Dembélé, maar ietwat gelukkig caramboleerde deze over de lijn.

In de slotfase werd het feestje nog iets groter voor de ploeg van Xavi. Sergi Roberto bepaalde de eindstand op 4-0.

Memphis Depay bleef op de bank zitten. Jules Koundé maakte zijn debuut, enkele weken nadat hij door Barcelona voor 50 miljoen euro was overgenomen van Sevilla. De Catalanen slaagden er pas deze week in om de benodigde financiële ruimte te creëren zodat Koundé kon worden ingeschreven voor de Spaanse voetbalcompetitie.