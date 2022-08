Barcelona met invaller De Jong langs Valladolid, Benzema blinkt weer uit bij Real

Met Frenkie de Jong en Memphis Depay op de bank begon Barcelona uitstekend aan de wedstrijd. Lewandowski had al vroeg de score kunnen openen, nadat hij tegen de paal kopte en in de rebound net te kort kwam om binnen te tikken. Halverwege de eerste helft was het toch raak voor de Pool. Raphina - kort daarvoor al gevaarlijk - gaf een scherpe voorzet en Lewandowski tikte bij de tweede paal binnen.

Nog voor rust werd ook de tweede treffer van de avond gemaakt. Pedri dook in de vrije ruimte en maakte op aangeven van Ousmane Dembélé geen fout. De Fransman was na rust - kort na de invalbeurt van De Jong - ook aangever bij de tweede treffer van Lewandowski. De spits wilde de bal eigenlijk terugleggen op Dembélé, maar ietwat gelukkig caramboleerde deze over de lijn.

In de slotfase werd het feestje nog iets groter voor de ploeg van Xavi. Sergi Roberto bepaalde de eindstand op 4-0.

Memphis Depay bleef op de bank zitten. Jules Koundé maakte zijn debuut, enkele weken nadat hij door Barcelona voor 50 miljoen euro was overgenomen van Sevilla. De Catalanen slaagden er pas deze week in om de benodigde financiële ruimte te creëren zodat Koundé kon worden ingeschreven voor de Spaanse voetbalcompetitie.

Real Madrid voorkomt averij door twee late doelpunten Benzema

Real Madrid heeft door twee late doelpunten van Karim Benzema het eerste puntenverlies in La Liga voorkomen. 'De Koninklijke' leek in de uitwedstrijd tegen Espanyol genoegen te moeten nemen met een gelijkspel, maar Benzema bewees in de slotfase zijn waarde: 1-3.

Benzema tikte in de 88e minuut bij een 1-1-stand bij de tweede paal binnen na een afgemeten voorzet van invaller Rodrygo, die na een uur in de ploeg was gekomen voor Federico Valverde. Diep in blessuretijd bepaalde hij uit een vrije trap de eindstand.

De vrije trap was toegekend na een overtreding van keeper Benjamin Lecomte, die daarvoor een rode kaart kreeg. Aanvoerder Leandro Cabrera trok vervolgens een keepersshirt aan en nam onder de lat plaats. Een paar tellen later werd hij al gepasseerd door Benzema.

Vinícius Júnior had Real na ruim 10 minuten aan de leiding gebracht door beheerst raak te schieten na een fraaie steekpass van Aurélien Tchouaméni. Vlak voor rust maakte Joselu gelijk door in tweede instantie raak te schieten. Real-keeper Thibaut Courtois had op de eerste inzet van Joselu nog een antwoord, maar de aanvaller kreeg een herkansing. Joselu maakte al zijn zevende doelpunt in negen competitiewedstrijden tegen de Madrilenen.

Real Madrid heeft net als Real Betis 9 punten na drie duels. FC Barcelona en Villarreal volgen met 7 punten.