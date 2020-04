Legendarische shorttracker An beëindigt loopbaan

De 34-jarige An, geboren in Zuid-Korea, won tijdens de Spelen van Turijn van 2006 drie gouden medailles.

Hij heeft sinds 2011 de Russische nationaliteit. An verliet Zuid-Korea nadat hij in conflict was gekomen met de schaatsbond van dat land.

An veroverde tijdens de Spelen van 2014 in Sotsji opnieuw driemaal gouden medailles. Hij kampte de laatste jaren met verschillende knieblessures. Hij nam in 2018 ook al eens afscheid maar keerde een jaar later weer terug.

An was jarenlang een van de grote concurrenten van Sjinkie Knegt. In 2014 stak de Nederlander na de Europese relay-finale twee middelvingers op naar An. Knegt werd daarop gediskwalificeerd.

„Dat was gewoon veel opgebouwde frustratie van het hele weekeinde dat eruit kwam, dat kan niet. Ik heb er zeker van geleerd, laat dat duidelijk zijn”, concludeerde Knegt naderhand.