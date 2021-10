Premium Het beste van De Telegraaf

Nummer 1 op coëfficiëntenranking van dit seizoen Nederlands clubvoetbal beleeft beste Europese week in bijna tien jaar

Blije spelers van Ajax na de winst op Besiktas.

AMSTERDAM - Vier jaar geleden stond het Nederlandse clubvoetbal in Europa er helemaal niet goed voor. De Nederlandse clubs voetbalden in het seizoen 2017/2018 een schamele 2900 punten bij elkaar voor de UEFA-coëfficiëntenranking en daarmee eindigde Nederland dat jaar op een bizarre 29e plek op die belangrijke ranglijst, op basis waarvan de Europese plekken worden verdeeld. Daarmee bleven landen als Kazachstan, Wit-Rusland en Noord-Macedonië ons voor. Hoe anders ziet het plaatje er nu uit. Nederland is al jaren aan het opklimmen en gaat momenteel zelfs aan de leiding op de UEFA-coëfficiëntenranking over dit seizoen.