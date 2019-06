’Alles aanwezig bij Oranje om Nations League te winnen’

„Wij kunnen die eerste Nations League zeker winnen. Met dit Oranje ben ik daarvan overtuigd. Ook in Portugal tegen Portugal.” Allerminst angstig en zeker niet solliciterend naar de rol van underdog; het Nederlands elftal en bondscoach Ronald Koeman hebben alle vertrouwen in de finale van de Nations League in en tegen Portugal, de Europees kampioen. Ruim een jaar geleden was dat anders hoewel Oranje Cristiano Ronaldo & co toen in Geneve met 3-0 versloegen.

„Ik vond Zwitserland sterker in de halve finale, beter voetballen, meer balbezit, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen het rendement van Ronaldo”, zag Koeman. Maar Nederland heeft met Virgil van Dijk één van de beste, zo niet de beste verdediger van de wereld dit moment. „Maar het wordt geen wedstrijd Van Dijk-Ronaldo, maar Nederland-Portugal. Het beste wat we kunnen doen, is veel in balbezit zijn zodat Ronaldo niet gevaarlijk kan worden. En laat daar nu juist de kracht van dit Oranje liggen.”

Frenkie de Jong zag flarden van Portugal-Zwitserland. „Veel goede spelers individueel, een goed team en Ronaldo om het verschil te maken. Maar kansloos, zeker niet. Wij zitten in een geweldige flow, kunnen goed voetballen en iedereen is bereid alles voor elkaar te geven. Alles is aanwezig bij ons om de Nations League te kunnen winnen.”

Bekijk ook: Spelen van finale geeft kilometers vretend Oranje energie