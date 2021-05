Elisabeth Willeboordse heeft bul binnen

Nee, ook hier was de coronapandemie de boosdoener. Maar Elisabeth Willeboordse, die op het midden van de trappen staat (lange groene rok), heeft volgehouden en is trots dat ze haar studie heeft voltooid. De voormalig Europees kampioene judo en medaillewinnares bij de Olympische Spelen (2008) kreeg haar studiebeurs van Telesport. De Telegraaf ondersteunt met tal van prachtige beurzen (scholarships) al jaren (ex-)topsporters om zo de volgende generatie leiders in sport business en topcoaches op te leiden.

Johan Cruijff had decennialang indrukwekkende columns in De Telegraaf. Volgens de legendarische nummer 14 bezitten sporters een aantal belangrijke kwaliteiten, zo liet hij voor zijn overlijden in 2016 optekenen. „Ze zijn betrokken, prestatie- en doelgericht. Met zulke kwaliteiten en de juiste opleiding kunnen ze succesvolle professionals worden in de sportwereld. Niemand kan de belangen van de sport beter dienen dan iemand met het hart van een sporter.”