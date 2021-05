Amerikaanse boksjury: Tyson Fury moet opnieuw vechten met Deontay Wilder

Fury en Joshua treffen elkaar op 14 augustus in een duel waarin alle belangrijke wereldtitels - WBC, WBA, IBF en WBO - op het spel staan. Maar Fury zal ook aan de bak moeten tegen Wilder. De twee troffen elkaar al twee keer, met een gelijkspel in 2018 en een zege voor Fury in 2020 als resultaat, maar een derde clash kwam er nooit door de coronapandemie. Een Amerikaanse jury heeft bepaald dat Fury zijn contract met Wilder moet respecteren door het derde onderlinge gevecht nog voor 15 september af te werken.

Volgens de Britse media heeft de uitspraak van de Amerikaanse jury geen bindende gevolgen, maar kan ze wel ontvankelijk worden verklaard voor een rechtbank. Volgens Frank Warren, de promotor van Fury, blijft die laatste overtuigd om het voor de wereldtitel tegen Joshua op te nemen. „Als hij wil, kan Tyson het tegen allebei opnemen”, klinkt het.

In het kamp van Joshua heerst onbegrip. „We hebben maanden onderhandeld en altijd heeft men ons verzekerd dat er geen probleem was”, zegt promotor Eddie Hearn. „Nu alles afgerond is, is er plots toch een probleem. We hopen dat het gevecht toch nog door kan gaan, maar we hebben er geen controle over. We kunnen alleen maar afwachten.”