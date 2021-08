Robin Frijns wint 24 Uur van Le Mans in LMP2-klasse

Beide Oreca-auto’s van Team WRT waren een klasse apart bij de LMP2’s. Frijns en consorten lagen lange tijd aan de leiding, maar leken uiteindelijk toch genoegen te moeten nemen met een tweede plek. Totdat het zusterteam na bijna 24 uur racen alsnog helemaal stilviel. Voor WRT was het, net als voor Frijns, de eerste deelname aan de 24 Uur van Le Mans.

De 89e editie van een van de bekendste wedstrijden op de autosportkalender stond bol van de incidenten, zeker in de natte openingsfase. In de overall-stand eindigde Frijns (30) met zijn team uiteindelijk als zesde. Op de finish had hij slechts zeven tienden van een seconde voorsprong over op de naderende Tom Blomqvist van team JOTA.

Succes was er ook voor Racing Team Nederland na een inhaalslag in de laatste uren. Het team met Giedo van der Garde, Job van Uitert en ’bronzen rijder’ Frits van Eerd snelde naar een tweede plek in de zogeheten Pro/AM-divisie en nam in die klasse de leiding over in de strijd om het kampioenschap. In de LMP2-klasse was het goed voor een elfde plek.

Racing Team Nederland op de 24 uur van Le Mans in actie (in het geel). Ⓒ ANP/HH

Renger van der Zande (Inter Europol Competition) eindigde bij de LMP2’s knap als vijfde en Nyck de Vries (G-Drive Racing) als zevende. Beitske Visser viel met Richard Mille Racing uit, nadat teamgenote Sophia Flörsch de dupe was van een flinke aanrijding.

In de GTE Pro-klasse was er succes voor Nicky Catsburg, die met Corvette Racing als tweede over de finish kwam. Alleen de Ferrari van AF Corse bleek nipt sneller op Le Mans. Jeroen Bleekemolen – in 2008 winnaar in de LMP2-klasse – haalde in de GTE Am-klasse na een crash van een teamgenoot van Rinaldi Racing de finish niet.

Net zoals de voorbije jaren ging de algehele winst naar Toyota. In de nieuwe Hypercar-auto’s, de opvolger van de LMP1’s, was het team met Mike Conway, Kamui Kobayashi en Jose Maria Lopez de snelste van allemaal. Het zusterteam van Toyota eindigde als tweede.