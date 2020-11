Lewis Hamilton drukt geruchten over vertrek de kop in: ’Ik wil verder met Mercedes’

Vorige week voedde Hamilton de geruchten over een vertrek nog, door zich cryptisch uit te laten over zijn toekomst, maar donderdag was hij behoorlijk duidelijk. Hij zei dat alleen het afronden van details een nieuw contract nog in de weg staat.

„Ik ben overtuigd dat ik verder wil met Mercedes. Ik zou het team graag helpen in zijn zoektocht naar vernieuwing”, klonk het. „Ze willen hun auto’s groener en elektrischer maken, en daar wil ik bij helpen. We praten er momenteel over en ik heb niet het gevoel dat ik al klaar ben om te stoppen. Ik hou van racen en dat zal niet snel veranderen.”

Als Hamilton zondag in Istanbul zijn zevende wereldtitel verovert, evenaart hij het record van Michael Schumacher. „Ik zou enorm trots zijn om op gelijke hoogte te komen met zo’n icoon”, besloot de Brit.

Zijn strijd voor gelijke rechten en diversiteit maakt Lewis Hamilton echter nog trotser . „Het winnen van een wereldtitel is heel erg een persoonlijke zaak en dat heeft niet per se invloed op de levens van andere mensen”, betoogde Hamilton, recordhouder in de F1 met 93 gewonnen races. „Voor mij is het belangrijkste dat ik probeer de omstandigheden voor mensen over de hele wereld te verbeteren. Dat is iets waarop ik veel trotser ben.”

Hamilton benadrukte nog wel dat hij het een grote eer vindt om op gelijke hoogte te komen met een „icoon als Michael” en dat hij nooit had durven dromen van zeven wereldtitels. „Maar getallen en titels betekenen meer voor mensen in de buitenwereld. Als je er middenin zit, is het anders. Wat belangrijk dit jaar is geweest, is dat mijn titelrace gepaard is gegaan met de strijd voor gelijkheid en met een groeiend besef wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dat leerproces heeft tot meer bewustzijn geleid in de samenleving.”