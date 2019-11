Ajax met fitte selectie tegen Chelsea

Trainer Erik ten Hag kan op Stamford Bridge een beroep kan op Donny van de Beek, Edson Álvarez en Lisandro Martínez, het drietal dat afgelopen vrijdag tegen PEC Zwolle geblesseerd uitviel.

Van de Beek liet zich met een stijve hamstring wisselen. Martínez viel al in de eerste helft uit met een knieblessure. Álvarez kon in de tweede helft niet meer verder nadat hij hard in aanraking was gekomen met een elleboog van Mustafa Saymak.

Ten Hag wilde niet zeggen of het drietal ook aan de aftrap verschijnt. „Want mijn opstelling houd ik geheim”, zei hij.