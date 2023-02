Premium Het beste van De Telegraaf

Begeerde Belg schittert namens hekkensluiter tegen AS Roma Ex-Feyenoorder Dessers drijft Mourinho tot waanzin: ’Hij was niet zo happy’

Door Yanko Beeckman

Cyriel Dessers viert zijn treffer tegen AS Roma. Ⓒ ProShots

Cremona - Woensdagavond trapte Cyriel Dessers (28) Cremonese naar de halve finales van de Italiaanse beker. Een dag later moet de blik alweer op de strijd tegen de degradatie. „Toch heb ik geen spijt van mijn transfer”, vertelt de Nigeriaanse Belg in Cremona in een interview met de Belgische krant Het Nieuwsblad. „Grotere ploegen waren ook een optie, maar ik wilde spélen.”