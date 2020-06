Sport Kort: Bijna 175.000 tickets verkocht voor Indy 500

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Autosport: bijna 175.000 tickets verkocht voor Indy 500

0934 uur: Voor de komende Indy 500 zijn bijna 175.000 tickets verkocht. De beroemde aurorace op de ’Brickyard’, het ovalen circuit van Indianapolis, wordt verreden op 23 augustus. „Het aantal klopt, maar ik zeg er wel bij dat de meeste kaartjes al waren verkocht voordat het coronavirus uitbrak”, zei een woordvoerder van de Indianapolis Motor Speedway.

De Indy 500 stond gepland voor 24 mei, maar moest vanwege het virus worden uitgesteld. De autorace trekt doorgaans 250.000 tot 300.000 bezoekers, dus 175.000 is beduidend minder. Het is echter de vraag of het circuit al die toeschouwers naar binnen mag laten, want bij de meeste sportevenementen in de Verenigde Staten is publiek nog niet welkom. De IndyCar Series kondigde voor de eerstkomende race, op 12 juli in Plymouth, aan dat toeschouwers weer welkom zijn, onder strikte hygiënevoorwaarden en met inachtneming van sociale afstand.

Het virus grijpt in Amerika nog om zich heen. Op donderdag zijn meer dan 37.000 besmettingen genoteerd.

De Nederlander Rinus van Kalmthout is coureur in de IndyCars.

Boksen: bokslegende Roberto ’Hand van Steen’ Durán opgenomen met corona

08.45 uur: Panama is opgeschrikt door de ziekenhuisopname van bokslegende Roberto Durán. De 69-jarige ’Hand van Steen’, die tussen 1972 en 1985 de wereldtitel veroverde in vier verschillende gewichtsklassen, is besmet met het coronavirus.

De zoon van Durán zei dat zijn vader het redelijk goed maakt en vooral ter observatie is opgenomen. De bokser was in 2001 slachtoffer van een zwaar verkeersongeval in Argentinië en liep daarbij een longoedeem op. „Hij vertoont geen specifieke symptomen, ligt ook niet aan de beademing en de dokter zegt dat zijn longen niet zijn aangetast”, meldde Robin Durán.

Panama lijdt momenteel stevig onder de uitbraak van het coronavirus. Op donderdag registreerden de autoriteiten duizend nieuwe besmettingen.