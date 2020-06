Sport Kort: Schaatsers starten op 30 oktober

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Diamond League schrapt alsnog gala’s Parijs en Eugene

13.26 uur: De Diamond League heeft alsnog twee aansprekende atletiekevenementen van de kalender moeten schrappen. De wedstrijden in Parijs en Eugene kunnen vanwege de coronapandemie niet doorgaan. Meeting de Paris stond gepland voor 6 september en de Prefontaine Classic in het Amerikaanse Eugene zou 4 oktober plaatsvinden.

Ook al vinden er versoepelingen van maatregelen plaats, volgens de Diamond League is er te weinig tijd om in Frankrijk en Amerika een wedstrijd met deelname van wereldtoppers te organiseren. In de staat Oregon, waar Eugene ligt, geldt tot zeker eind september een verbod op grote bijeenkomsten.

De kalender van de Diamond League dreigt nog verder uit te dunnen, omdat ook niet zeker is of de wedstrijd in het Engelse Gateshead kan doorgaan. De Muller Grand Prix Gateshead staat gepland voor 16 augustus, maar die datum zou door het Britse coronabeleid wel eens te vroeg kunnen komen. Een alternatieve datum is 12 september.

De Diamond League opent nu op 14 augustus in Monaco met de eerste echte wedstrijd.

Schaatsen: Nationale kalender staat in de steigers

13.04 uur: Schaatsbond KNSB heeft de nationale wedstrijdkalender voor komende winter in de steigers gezet. Het eerste grote toernooi is het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker van 30 oktober tot en met 1 november in de Heerenveense ijstempel Thialf.

Het is nog altijd niet duidelijk of de eerste vier wereldbekerwedstrijden dit jaar doorgaan. De internationale schaatsunie ISU heeft toegezegd vóór 1 september helderheid te verschaffen. Vooralsnog staan wereldbekers gepland in het Poolse Tomaszow Mazowiecki (13-15 november), het Noorse Stavanger (20-22 november), het Amerikaanse Salt Lake City (4-6 december) en het Canadese Calgary (11-13 december).

Na de eerste vier wereldbekerwedstrijden zijn tijdens de kerstperiode de NK afstanden aan de beurt (26-28 december). Ook de massastart maakt onderdeel uit van dit evenement. De NK’s allround en sprint worden gehouden op 23 en 24 januari. Beide toernooien vinden in Thialf plaats.

Nederland heeft voor komend seizoen twee internationale wedstrijden door de ISU toegewezen gekregen. Na de jaarwisseling wordt van 8 tot en met 10 januari in Heerenveen het gecombineerde Europees kampioenschap allround en sprint gehouden. Het seizoen wordt afgesloten met de wereldbekerfinale in Heerenveen op 6 en 7 maart.

Autosport: bijna 175.000 tickets verkocht voor Indy 500

09.34 uur: Voor de komende Indy 500 zijn bijna 175.000 tickets verkocht. De beroemde aurorace op de ’Brickyard’, het ovalen circuit van Indianapolis, wordt verreden op 23 augustus. „Het aantal klopt, maar ik zeg er wel bij dat de meeste kaartjes al waren verkocht voordat het coronavirus uitbrak”, zei een woordvoerder van de Indianapolis Motor Speedway.

De Indy 500 stond gepland voor 24 mei, maar moest vanwege het virus worden uitgesteld. De autorace trekt doorgaans 250.000 tot 300.000 bezoekers, dus 175.000 is beduidend minder. Het is echter de vraag of het circuit al die toeschouwers naar binnen mag laten, want bij de meeste sportevenementen in de Verenigde Staten is publiek nog niet welkom. De IndyCar Series kondigde voor de eerstkomende race, op 12 juli in Plymouth, aan dat toeschouwers weer welkom zijn, onder strikte hygiënevoorwaarden en met inachtneming van sociale afstand.

Het virus grijpt in Amerika nog om zich heen. Op donderdag zijn meer dan 37.000 besmettingen genoteerd.

De Nederlander Rinus van Kalmthout is coureur in de IndyCars.

Boksen: bokslegende Roberto ’Hand van Steen’ Durán opgenomen met corona

08.45 uur: Panama is opgeschrikt door de ziekenhuisopname van bokslegende Roberto Durán. De 69-jarige ’Hand van Steen’, die tussen 1972 en 1985 de wereldtitel veroverde in vier verschillende gewichtsklassen, is besmet met het coronavirus.

De zoon van Durán zei dat zijn vader het redelijk goed maakt en vooral ter observatie is opgenomen. De bokser was in 2001 slachtoffer van een zwaar verkeersongeval in Argentinië en liep daarbij een longoedeem op. „Hij vertoont geen specifieke symptomen, ligt ook niet aan de beademing en de dokter zegt dat zijn longen niet zijn aangetast”, meldde Robin Durán.

Panama lijdt momenteel stevig onder de uitbraak van het coronavirus. Op donderdag registreerden de autoriteiten duizend nieuwe besmettingen.