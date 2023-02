FIFA roept Wiegman opnieuw uit tot coach van het jaar

Dat lukte Wiegman ook al in 2017 met het Nederlands vrouwenelftal, waarna ze in 2019 met de Oranje Leeuwinnen net naast wereldgoud greep. Tijdens haar eerste eindtoernooi met Engeland veroverde ze de Europese titel door in de finale in eigen land na verlenging af te rekenen met Duitsland: 2-1.

In de strijd om de titel van ’The Best FIFA Women’s Coach’ rekende Wiegman af met de Braziliaanse bondscoach Pia Sundhage en Olympique Lyon-coach Sonia Bompastor. Uit handen van de Bulgaarse oud-vedette Hristo Stoichkov kreeg de Nederlandse trainster de award.

„Sinds ik kan lopen houd ik van voetbal”, zei Wiegman op het podium. „En door de jaren heen heb ik gezien hoe het voetbal voor vrouwen is gegroeid. Hier in de zaal zitten de helden die het vrouwenvoetbal heeft voortgebracht, kleine meisjes hebben nu hun voorbeelden om zich aan op te trekken. Veel mensen hebben eraan gewerkt dit allemaal mogelijk te maken en ik ben hen dankbaar.”

Fantastisch

Ze keek ook terug op een „ongelooflijk” jaar in Engeland. „Het is fantastisch wat we daar hebben gepresteerd. Veel mensen hebben eraan bijgedragen en ook die ben ik zeer dankbaar. Laten we vooral samen werken aan de verdere ontwikkeling van onze sport.”

Sarina Wiegman glimt van trots met de door Engeland gewonnen Europese beker. Ⓒ Pro Shots