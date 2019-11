Tapia krijgt ook bij Advocaat een echte kans

Tapia kent een vreemd seizoen. Hij stroomde later in omdat hij verplichtingen met het nationale team van Peru had in Zuid-Amerika. Toen hij eenmaal aansloot bij de groep was er discussie of hij moest meewerken aan een transfer (naar Lokomotiv Moskou) of op de tribune moest belanden. Jaap Stam stelde hem op omdat hij de international hard nodig had op dat moment. Het is nog altijd niet duidelijk hoe de toekomst van Tapia eruit ziet. De kans bestaat dat hij na dit seizoen nog altijd transfervrij vertrekt. Zelf beweert de speler dat hij graag in Nederland blijft. Hij staat in elk geval nu weer in de etalage en zou ook Advocaat kunnen overtuigen.

Advocaat zegt niet zo somber te zijn over de kwaliteit van de Feyenoord-selectie nu hij een aantal trainingen heeft gezien en één wedstrijd heeft gecoacht. „De beleving op de trainingen was vooral gisteren best aardig.” Voor Advocaat-begrippen is dat een flink compliment. Hij houdt ook oog voor jong talent. Lutsharel Geertruida is een rechtsback met potentie, die hij vanavond zo durft in te zetten als Rick Karsdorp de 90 minuten niet kan volmaken. „Hij heeft een enorme drang in zijn spel, daar houd ik van. Ik vond hem ook goed invallen tegen VVV.”