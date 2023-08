Analyse: Lutsharel Geertruida slachtoffer van gekte op transfermarkt

ROTTERDAM - De gekte van de transfermarkt wordt het beste in beeld gebracht op een bijna kolderieke en voor de speler Lutsharel Geertruida jammerlijke woensdag van de transfermarkt. Het ene moment dacht de Oranje-international en vice-aanvoerder van Feyenoord dat hij bij zijn club het transferrecord ging verbreken en een paar uur later zit hij hoofdschuddend thuis met de gedachte dat alle dromen over een toekomst in de Bundesliga en een miljoenencontract ruw zijn verstoord.

Lutsharel Geertruida. Ⓒ ANP/HH