Gregory van der Wiel openhartig: paniekaanvallen en angstgevoelens

Sinds deze zomer traint Van der Wiel mee bij RKC Waalwijk, waar hij de draad hoopt op te pakken in zijn vastgelopen carrière.

In de open brief schrijft Van der Wiel: „Ik kamp al ruim een jaar met paniekaanvallen en angstgevoelens. Het begon allemaal toen ik thuis in Los Angeles aan het relaxen was. Ik wist niet wat mij overkwam en dacht gelijk aan een hartaanval.”

De verdediger dacht in eerste instantie aan een fysieke oorzaak, maar die bleek op het psychische vlak te liggen. „Ik ging uit van fysieke klachten en liet me onderzoeken door verschillende ziekenhuizen en artsen. Uit de onderzoeken kwam echter niets raars naar voren. Daarna verlegde ik de aandacht naar het mentale aspect.”

Gevoelens wegdrukken

Van der Wiel geeft aan dat hij gevoelens van angst en teleurstelling als profvoetballer vaak heeft weggedrukt. „Als voetballer voelde ik altijd de druk van het moeten presteren, hoe ik me ook voelde. Ik heb mijn emoties altijd aan de kant geschoven en dat breekt zich nu jaren later op. Frustratie, boosheid, teleurstelling, verdrietigheid. Ik heb deze gevoelens altijd opgekropt en ben gewoon door gegaan met mijn leven en mijn loopbaan. Ik zei altijd tegen mijzelf dat het mij niet boeide.”

De carrière van Van der Wiel verloopt al een aantal jaren moeizaam. Een domper was dat hij ook bij het Canadese Toronto FC moest vertrekken. „Na alle negativiteit bij PSG, Fenerbahçe en Cagliari had ik in Toronto eindelijk weer een geweldig jaar. Ik had daar nog graag vijf of zes jaar willen blijven. Maar ineens moest ik vertrekken na een professionele en gezonde discussie met de trainer. Dat deed heel veel pijn en die pijn is nog steeds niet weg.”

Na die episode viel Van der Wiel in een zwart gat. „Elke dag opstaan zonder te weten wat te doen was echt verschrikkelijk. Ik ging van elke dag trainen en elke week een wedstrijd spelen naar een leven zonder doelstelling en routine. Zes maanden later begonnen de angstaanvallen.”

Na zijn tijd bij het Canadese Toronto FC viel Van der Wiel in een zwart gat. Ⓒ HH/ANP

Dankbaar

De verdediger is dankbaar dat hij nu bij RKC de kans heeft gekregen om zijn carrière weer op te pakken. „Ik ben nu terug in Amsterdam en het gaat veel beter. Mijn liefde voor het spel is er nog altijd. Die is nooit weggeweest. Dat is de reden waarom ik ondanks alles probeer terug te keren op het veld en ik ben erg gelukkig dat ik een club heb gevonden, die bereid is om me daarbij te helpen. RKC heeft me met open armen ontvangen en heeft aangeboden om me met alles te helpen.”

Van der Wiel heeft nog wel een paar stappen te zetten, vindt hij. „Ik ben nog niet waar ik wil zijn, maar ik werk elke dag hard om mijn comeback te maken. Ik ben niet zeker of dit gaat gebeuren, maar de tijd zal het leren. Ongeacht wat er uitkomt, ben ik erg dankbaar voor de geweldige hulp die ik krijg van iedereen bij RKC.”

Van der Wiel wil andere spelers waarschuwen, dat wat hem is overkomen ook anders spelers kan treffen. „We zijn allemaal mensen en dit kan iedereen overkomen. Daarnaast wilde ik graag laten weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Het is zwaar geweest, al gaat het gelukkig alweer een stuk beter. Ik kijk met optimisme naar de toekomst.”